В США 51% американцев считает, что Сенат должен поддержать импичмент президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса SSRS, передает CNN.

45% опрошенных считают, что Сенат должен проголосовать против. Тем не менее 69% американцев уверены, что Сенат должен включить показания новых свидетелей, которые не давали показаний во время расследования импичмента Палатой представителей.

Исследование стало первым крупным национальным телефонным опросом с тех пор, как статьи об импичменте были отправлены в Сенат. Это также первые результаты опроса с тех пор, как бизнесмен Лев Парнас, партнер адвоката Трампа Руди Джулиани, обвинил Трампа в давлении на Украину.