«Генералу Манвелу» запретили лечиться во Франции

Суд Армении не разрешил экс-депутату, бывшему заместителю министра обороны генерал-лейтенанту Манвелу Григоряну отправиться на лечение во Францию, сообщает Sputnik Армения.



Адвокаты Григоряна подали ходатайство в суд с просьбой дать согласие на лечение их подзащитного за рубежом, отметив, что родные хотят отвезти Григоряна во Францию, в клинику, где он прежде лечился. Прокурор же высказался против лечения Григоряна за рубежом.

Выслушав обе стороны, судья отклонил ходатайство, заявив, что сторона защиты не предъявила документы, доказывающие необходимость лечения Григоряна в зарубежной клинике.

Григоряна и его жену обвиняют в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 100 миллионов драмов (более 200 тысяч долларов), уклонении от уплаты налогов и растрате госимущества.