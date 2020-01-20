Иранский депутат предложил $3 миллиона за голову Трампа

Депутат иранского парламента Ахмад Хамзе предложил награду за убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

«От имени народа провинции Керман мы заплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа», — сказал Хамзе во время выступления в Исламском консультативном совете (иранском однопалатном парламенте).

В своей речи он выступил с обличением американской внешней политики, отметив, что вина за крушение украинского пассажирского самолета лежит на Вашингтоне.

Керман — город в одноименной провинции Ирана, откуда родом генерал Касем Сулеймани, убитого 3 января по приказу Трампа.