Баку и Тбилиси договорились о военном сотрудничестве фото
В рамках официального визита в Грузию министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялась его встреча с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным сферам военного сотрудничества, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.
Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны отметили важность взаимной поддержки территориальной целостности наших стран, особо подчеркнув, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.
В ходе встречи между министерствами обороны Азербайджана и Грузии был подписан план двустороннего сотрудничества на 2020 год. Документом предусмотрены организация взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий боевой подготовки и обмена передовым опытом, а также другие важные вопросы.