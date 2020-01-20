«Азеришыг» о своих достижениях за 5 лет

С момента своего создания в 2015 году ОАО «Азеришыг» интенсивно работало над выполнением поставленных президентом Ильхамом Алиевым задач и добилось радикального изменения ситуации с энергообеспечением потребителей и качества оказываемых абонентам услуг. Как заявил haqqin.az глава пресс-службы ОПО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев, в течение этих пяти лет выполняется широкомасштабная программа по реконструкции электросетей, которая охватывает даже самые отдаленные высокогорные районы.

«Мы время от времени информируем общественность о реализации этой программы, проделанной работе и результатах, достигнутых в направлении качественного, устойчивого энергообеспечения абонентов. В настоящее время с уверенностью можем сказать, что Азербайджан по состоянию энергетической инфраструктуры опережает ряд соседних стран, в том числе и республики СНГ. В соответствии с поставленными главой государства задачами, ОАО «Азеришыг» обновляет оборудование, начиная от Баку и заканчивая самыми отдаленными районами. В результате этого, в крупных городах и областях повысилась доступность к электроэнергии, являющейся основным условием для развития бизнеса. Как заявил на днях президент Ильхам Алиев, согласно отчету Давосского форума, Азербайджан занимает второе место в мире по доступности электроэнергии. Другим важным достижением является повышение прозрачности. Могу сказать, что в настоящее время ОАО «Азеришыг» является одной из самых прозрачно работающих структур в стране», - сказал Танрыверди Мустафаев.

Глава пресс-службы «Азеришыг» подчеркнул, что в целях увеличения довольства клиентов, сведения к минимуму общения чиновников с гражданами, обеспечения прозрачности компания начала деятельность по четырем услугам в центрах службы ASAN и ASAN Kommunal.

В настоящее время ОАО «Азеришыг» предоставляет абонентам в этих центрах 16 услуг. Начиная с 2015 года, в «Азеришыг» через центры службы ASAN и ASAN Kommunal, а также в электронном виде поступило около полумиллиона обращений.

«Среди 16 услуг наиболее важной была подача после их обращения электроэнергии на объекты 6,6 тысяч предпринимателей и в дома и дачи 120 тысяч граждан. За данный период срок подключения к электросетям был сокращен с 74 до 20 дней, а процедуры – с 7 до двух дней. Для того, чтобы обеспечить оперативность и качественность, а также для организации работы на высоком уровне, в «Азеришыг» был создан отдельный департамент для взаимодействия со службой ASAN. Созданная специалистами «Азеришыг» Система управления электронными обращениями обеспечивает подключение к электросетям абонентов в режиме онлайн», - сказал Т.Мустафаев.

Он также напомнил, что в Шамкире, Мингячевире, Имишли и Габале созданы Автоматические центры управления и посредством серверов, установленных в этих центрах, Система управления электронными обращениями была интегрирована в работу службы ASAN.

Напомним, что согласно отчету Давоского экономического форума 2019 года, Азербайджан занимает второе место в мире по коэффициенту доступности электроэнергии.