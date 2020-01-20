Премьером Узбекистана снова стал Абдулла Арипов

Парламент Узбекистана в ходе совместного заседания обеих палат вновь утвердил кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра.

В ходе тайного голосования за утверждение Арипова в должности главы правительства проголосовали большинство из 150 депутатов нижней палаты и 97 членов Сената, передает РИА Новости.

Кандидатуры в состав нового кабмина будут рассмотрены и одобрены позднее, на заседании законодательной палаты парламента после ее предварительного рассмотрения фракциями.

Арипов, которому 58 лет, занимает пост премьер-министра с 2016 года.