В связи с инфекционными заболеваниями, представляющими глобальную угрозу для людей, особенно в связи с обнаружением неизвестного ранее вируса в городе Ухань провинции Хубэй КНР, таможенные органы проводят соответствующие мероприятия на таможенных-пограничных пропускных пунктах. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В связи с этим, для выявления людей с такими симптомами как кашель, усталость, высокая температура, катар верхних дыхательных путей проводится термометрия с помощью термометров, используемых для измерения температуры тела человека на расстоянии, медицинский опрос, визуальный осмотр и другие диагностические мероприятия в рамках усиленного медико-санитарного режима.

В случае обнаружения больных и лиц с подозрением на болезнь, они временно изолируются в специально созданных местах, оснащенных всем необходимым для проведения медицинского осмотра.

Также проводятся мероприятия по проведению дезинфекции транспортных средств.

В то же время, при прибытии физических лиц в страну воздушным транспортом, согласно медицинской справке об «общей декларации» воздушного судна, принятой Управлением гражданской авиации и подписанной соответствующими членами экипажа, требуется, чтобы информация о медицинско-санитарной ситуации предоставлялась таможенным органам.

Помимо этого, соответствующая работа проводится в соответствии с регулярными механизмами связи, созданными Министерством здравоохранения и другими соответствующими государственными органами, а также с главами гигиенических и эпидемиологических центров в городах и районах для обмена информацией и другого необходимого взаимодействия.