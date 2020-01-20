Цены на нефть начали снижаться

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем во вторник продолжают коррекционно опускаться после резкого скачка в понедельник, вызванного новостями из Ливии.

К 15:00 мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 1,5% до $64,22 за баррель, мартовские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 1,21% до $57,87 доллара за баррель, сообщает ПРАЙМ.

Как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, темпы снижения котировок ускорились «на фоне общемирового уклонения инвесторов от риска», а «фактор перебоев поставок из Ливии не был оценен инвесторами как достаточно значимый для дальнейшего повышения цен».