В Дагестане женщинам запретили посещать бассейн

С 20 января посетить бассейн в спортивно-развлекательном комплексе «Анжи-арена» в Махачкале смогут только мужчины. Об этом говорится в инстаграме бассейна.

Бассейн «Арена» с парными, соляной комнатой, джакузи, массажным кабинетом и кафе открыли на территории комплекса в прошлом июне. Это самый большой бассейн на Северном Кавказе ― его длина 50 метров.

В Махачкале уже бывали случаи, когда женщинам запрещали посещать бассейны. В 2011 году издание 812’Online писало, что жительницу Махачкалы не пустили в бассейн спортивного комплекса «Хазар», в который у нее был куплен абонемент.

Девушка пришла в бассейн не одна, друзей мужского пола в него пустили, а женщин ― нет. Исполнительный директор «Хазара» тогда пояснил, что ограничил посещение по просьбе посетителей, которых смущает присутствие полураздетых женщин.