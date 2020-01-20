Новые правила оценки инвалидности в Азербайджане

Согласно информации, эти недавно принятые нормативные акты содержат ряд новшеств в правилах оценки инвалидности и выдачи направлений.

Решением Кабинета министров утверждены «Правила оценки инвалидности» и «Правила выдачи направлений на медико-социальную экспертизу для оценки инвалидности». Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Таким образом, согласно новым правилам, причина инвалидности уже была определена в двух группах, общей и конкретной. Причина инвалидности «в связи с террористическим актом» была добавлена в список причин инвалидности в соответствии с международной практикой, а ограничение срока действия направлений для оценок инвалидности (1 месяц) было отменено.

Также в соответствии с утвержденными «Правилами выдачи направлений на медико-социальную экспертизу для оценки инвалидности» право выдачи направлений, с учетом материально-технической базы, кадрового потенциала, специализации и доступности услуги для населения, было дано врачебно-консультативным комиссиям медицинских учреждений, список которых совместно составлен Министерством здравоохранения, Министерством труда и социальной защиты населения, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и согласован с Кабинетом министров.

Или же в определенных случаях эти направления будут выдаваться военно-врачебными комиссиями, определенными в соответствии с «Положением о военно-врачебной экспертизе», утвержденным решением Кабинета министров. Предусматривается размещение списка медицинских учреждений, имеющих право выдачи направлений, на сайтах Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

В случаях выявления у лица умственных нарушений и анатомических недостатков, устойчивых к лекарствам форм туберкулеза, онкоболезней IV стадии, хронического почечного заболевания V стадии, отменено требование стационарного и амбулаторного лечения для выдачи направлений.