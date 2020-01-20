Жена Спивакова Сатеник Саакянц: «Я хочу защитить Юсифа Эйвазова, его оболгали и подставили»

Отдел информации 17:25

Российская актриса и телеведущая, супруга знаменитого дирижера и скрипача Владимира Спивакова Сати Спивакова (Сатеник Саакянц) жестко ответила армянским СМИ и некоторым армянским деятелям искусства, раздувшим скандал вокруг азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова.

История началась с того, что якобы Эйвазов отказался петь на церемонии открытия ежегодного Дрезденского оперного бала Semper Opera Ball, узнав, что в этот же вечер, 7 февраля, там будет выступать Рузан Манташян. И, дескать, из-за этого организаторы отозвали свое приглашение армянской певице. Информацию об этом распространило агентство, представляющее интересы Манташян. И тут же новость была подхвачена армянскими СМИ, которые продолжали ее тиражировать, даже несмотря на то, что сам Юсиф и организаторы Semper Opera Ball опровергли эту информацию. И вот сегодня армянским СМИ и всем тем, кому хотелось опорочить азербайджанского певца, отвечает своя же, российская актриса и телеведущая армянского происхождения Сати или Сатеник Спивакова (в девичестве – Саакянц). «Отвечаю всем и сразу на многочисленные призывы встать «на тропу войны», упреки в том, что отмалчиваюсь по поводу «дрезденгейта», рискуя навлечь ярость некоторых подписчиков, - написала жена Владимира Спивакова в своем инстаграме, опубликовав фото, на котором она вместе с Юсифом Эйвазовым. – Во-первых, искусство вообще, а музыка в особенности – это территория одной национальности, одного вероисповедания и универсального языка. Во-вторых, посеять ненависть на уже раскаленной политиками межнациональной почве легче, чем бросить горящую спичку в открытый бак с бензином посередине огромного леса. В-третьих, никто не способен на своей шкуре ощутить боль генетической вражды сильнее, чем два наших народа, но эту боль нужно лечить, и лечить ее можно только любовью и толерантностью, вниманием и пониманием, а главное - разумом, не поддаваясь на провокации. В-четвертых, за 37 лет жизни с Маэстро Спиваковым я много раз была свидетелем тому, как большие артисты, мой муж в том числе, становились жертвами провокаций, интриг и подковерной возни недобросовестных агентов, продюсеров, директоров, секретарей, в результате чего рушились не только контракты, но и многолетние дружеские тандемы безотносительно национальности! В-пятых, я верю только тому, чему являюсь свидетелем лично! И при всем моем восхищении молодой армянской певицей Рузанной Манташян, понимая, что в этой грязной и мелкой истории она - жертва, я хочу защитить Юсифа Эйвазова, доподлинно зная, что его оболгали и подставили!

Я - армянка, он - азербайджанец, и если рассматривать политический контекст, мы точно будем по разные стороны баррикад! Но никогда, ни для одного артиста национальность коллеги не играла роли! В их «пятой графе», как на скрижали, написано - артист! Все артисты - граждане одной безграничной страны под названием ИСКУССТВО. И последнее: пишу этот пост не для того, чтобы вызвать тут «Девятый Вал» Айвазовского, не для того, чтобы «словить хайп» - ненавижу это понятие и не нуждаюсь в нем, а потому что хочу призвать всех успокоиться и прекратить обсуждать этот бред!!! Viva la Musica! P.S. Не пытайтесь хамить, отвечать не стану». В ответ на слова поддержки Юсиф Эйвазов также опубликовал фото с Сати и написал: «Дорогие мои подписчики, эта фотография и эта потрясающая женщина заслуживают отдельного поста. Дорогая Сати, мне практически нечего добавить ко всем тем замечательным словам. За все то время, что я выступаю в разных странах мира (вот уже 10 лет!), ни разу, ни один артист, с которым я выходил на сцену, не был каким-то образом обделен моим вниманием или обнаруживал какое-то проявление неуважения в его (ее) сторону, какой бы национальности он (она) ни принадлежали. Я хочу только еще раз сказать, что никаких национальных предубеждений в нашей профессии абсолютно не может быть. Да, у нас у всех есть свое политическое мнение, своя точка зрения, но это касается политики, а не музыки. Те люди, которые хотят верить в эту клевету, они и так будут верить, но я хочу поблагодарить всех моих и твоих подписчиков ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, которые поняли всю эту историю и не поддались на провокацию. Спасибо тебе, дорогая, еще раз за твой смелый пост, за твою дружбу!».