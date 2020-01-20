Доктор Даниэль Гельфман был во Флоренции в 2018 году, где находится шедевр великого мастера Ренессанса, и обратил внимание, что у библейского персонажа увеличена мышца на правой стороне шеи. Кардиолог заявил, что если бы к нему обратился пациент с таким внешним признаком, то он бы сразу поставил тому диагноз о болезни сердца.

Историки искусства на протяжении нескольких веков изучают шедевр - знаменитую скульптуру Микеланджело «Давид». Но вот новое открытие сделал... кардиолог из американского университете в Индианаполисе.

Это не стыкуется с образом Давида, который представлен молодым, здоровым мужчиной. Кардиолог был удивлен: не ожидал такое увидеть!

- Есть определенные признаки, согласно которым выходит, что пациент имеет проблемы с сердцем. И один из них — утолщение шейной мышцы, - отметил врач.

Д. Гельфман написал о своем наблюдении в журнал JAMA Cardiology. Автор описывает свою теорию и призывает изучать произведения искусства с целью улучшения установки диагноза врачом. Далее он говорит, что шейная мышца может на минуту стать таковой и у здоровых людей. Это происходит обычно на краткое время, а потом она возвращается к своему обычному состоянию.

По возвращении в США, кардиолог записал интернет-курс истории искусства, чтобы лучше понять творчество Микеланджело. Оказалось, что подобную технику великий мастер использовал и в других своих произведениях, серьезно изучал анатомию человека, так же, как и другие мастера его эпохи.

По мнению профессора истории искусства университета St. Louis Уильяма У. Уоллеса, Микеланджело мог заметить утолщение шейной мышцы у других скульпторов или каменотесов, которые работали в мраморной каменоломне. По его словам, великий скульптор мог изобразить это намеренно, чтобы таким художественным приемом показать напряжение, существующее в работе скульптора.

Диагноз по произведению искусства в последние несколько лет стало модно ставить не только по скульптурам. Известны несколько попыток установить диагноз персонажу знаменитого шедевра Леонардо да Винчи — Джоконде (Моне Лизе), картинам других мастеров.

С одной стороны, подход с точки зрения профессионалов медицины — интересен. С другой стороны, это — один из способов популяризации классического искусства в современном, сверх-технизированном мире.