«Уважаемый Михаил Соломонович! Примите мои поздравления с 70-летним юбилеем, который Вы, как и подобает уроженцу прекрасного города Баку, отмечаете на своей исторической Родине!

Бывший министр обороны Израиля, председатель партии «Наш дом Израиль», депутат Кнессета Авигдор Либерман поздравил первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана с 70-летним юбилеем. Копия письма с поздравлением направлена в редакцию haqqin.az.

В Израиле по достоинству оценивают Ваш вклад журналиста-международника с мировым именем и одного из руководителей легендарного информационного агентства ТАСС в развитие росcийско-израильского политического и экономического сотрудничества. Позитивную динамику этого процесса в полной мере отражают Ваши интервью с двумя президентами и пятью премьер-министрами Государства Израиль.

Хочу выразить личную признательность за правду о Государстве Израиль и еврейском народе, которую на протяжение без малого трех десятилетий Вы с неизменной доброжелательностью доносите до многомиллионной российской аудитории.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Михаил Соломонович, Вашей семье и всем Вашим российским, азербайджанским и израильским друзьям здоровья, удачи и долголетия!”, - говорится в поздравлении.