Либерман поздравляет Гусмана почта haqqin.az
Бывший министр обороны Израиля, председатель партии «Наш дом Израиль», депутат Кнессета Авигдор Либерман поздравил первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана с 70-летним юбилеем. Копия письма с поздравлением направлена в редакцию haqqin.az.
«Уважаемый Михаил Соломонович! Примите мои поздравления с 70-летним юбилеем, который Вы, как и подобает уроженцу прекрасного города Баку, отмечаете на своей исторической Родине!
В Израиле по достоинству оценивают Ваш вклад журналиста-международника с мировым именем и одного из руководителей легендарного информационного агентства ТАСС в развитие росcийско-израильского политического и экономического сотрудничества. Позитивную динамику этого процесса в полной мере отражают Ваши интервью с двумя президентами и пятью премьер-министрами Государства Израиль.
Хочу выразить личную признательность за правду о Государстве Израиль и еврейском народе, которую на протяжение без малого трех десятилетий Вы с неизменной доброжелательностью доносите до многомиллионной российской аудитории.
Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Михаил Соломонович, Вашей семье и всем Вашим российским, азербайджанским и израильским друзьям здоровья, удачи и долголетия!”, - говорится в поздравлении.