Госкомстат о росте ВВП Азербайджана

Объем ВВП на душу населения в Азербайджане в 2019 году увеличился на 1,4% по сравнению с 2018 годом и составил 8 126,2 млн манатa. Как сообщает Госкомстат, за отчетный период объем ВВП в Азербайджане вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 81 681 млн манатов.

За отчетный период добавочная стоимость производства в ненефтяном секторе экономики выросла на 3,5%, в нефтегазовом - на 0,4%.

За этот период наблюдался рост производства во всех сферах экономики, кроме строительного сектора.

Добавочная стоимость повысилась в сфере информации и связи на 15,9%, в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства на 7,3%, в сфере размещения туристов и общепита на 6,4%, торговли, ремонта транспортных средств на 3,6%, промышленности на 1,8%, в сферах транспорта и складского хозяйства на 1%, других услуг на 3,3 процента, в строительстве снизилась на 6,1%.