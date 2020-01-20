Лукашенко: «Беларусь готова покупать азербайджанскую нефть»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика намерена закупать нефть за пределами России по мировым ценам и анализировать рентабельность реализации нефтепродуктов из нее. Об этом сообщает "БелТа".

"Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую - не важно какую, нефть, по мировым ценам", - сказал Лукашенко во вторник на совещании с правительством.

По словам Лукашенко, ключевым критерием целесообразности дальнейшего импорта нефти из альтернативных источников остается рентабельность экспорта нефтепродуктов.

«Для этого надо на наших нефтеперерабатывающих заводах получить нефтепродукты из этой нефти, то есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика - Российскую Федерацию», - отметил президент Беларуси.

Он подчеркнул, что самый важный вопрос - это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти.