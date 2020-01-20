Трамп не знал, что Индия и Китай граничат друг с другом

Президент США Дональд Трамп не знал, что Индия имеет границу с Китаем. Сцена беседы с индийским премьер-министром Нарендой Моди была раскрыта в книге журналистов The Washington Post Филипа Ракера и Кэрола Леоннига «Очень стабильный гений», на это обратил внимание The Washington Examiner.

«Ну Китай же не около ваших границ», — якобы сказал американский лидер во время встречи с Моди в октябре 2017 года. Отмечается, что в ответ на это Моди «выпучил глаза от удивления». В книге утверждается, что тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон после этой фразы попытался разрядить обстановку. Он, поднеся руку ко лбу, жестом показал индийской делегации, что они не должны реагировать на незнание географии Трампа, так как это может оскорбить его. При этом он дал понять Моди, «что понимает, что это сумасшедшее утверждение».

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории. Один в северо-восточной части Кашмира, второй — на севере штата Аруначал-Прадеш. Площадь второго спорного участка превышает 82 тысячи квадратных километров. Дели и Пекин до сих пор не пришли к соглашению о международно признанной делимитированной границе на отдельных горных участках.