Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:42

С раннеого утра Центробанк Азербайджана начал проверки в ОАО Atabank. В сообщении говорится, что проверки проводятся в связи с обеспокоенностью среди вкладчиков. Согласно официальному сообщению, вкладчики испытывают проблемы с получением своих депозитов. Вот уже несколько месяцев на страницах haqqin.az появлялись полные тревоги расследования и комментарии о бедственном положении банка. Однако, наши цифры, аналитику и выводы руководство банка встречало со стоическим спокойствием достойным лучшего применения. А ведь еще накануне нового года Центробанк и эксперты сообщали о хороших достижениях банковской системы Азербайджана. Об этом же свидетельствовали и статистические данные, в том числе отчет и прогнозы, с которыми под конец прошлого года выступил Центробанк. Однако новые тревожные звонки клиентов этого банка заставили вновь нас обратиться к сути проблемы.

В скандальном банке Atabank невозможно получить не только проценты по вкладам, но и сами вклады. Банкоматы деньги не выдают, в филиалах советуют обратиться в то отделение, куда было вложены деньги, а там вновь просят подождать. Все финансовые и валютные операции во всех филиалах банка приостановлены. Сотни вкладчиков бегают от филиала к филиалу, чтобы вернуть свои деньги. А «болезнь» у банка не новая. Haqqin.az писал о ней не раз, но банк, кажется, выводов делать и не собирается. Десятки банкоматов попусту занимают место в различных уголках столицы и регионов страны, нервируя тех, для удобства которых они установлены. Денег в них нет, а когда появятся – не известно никому, даже работникам самого банка. Им, кстати, наказано вежливо просить желающих получить свои деньги подождать, а наиболее настойчивым советуют писать соответствующее заявление… и снова просят подождать. Правда, заявителям выдают часто деньги, но спустя некоторое время. В лучшем случае через неделю-другую могут позвонить и попросить зайти за деньгами. Хотя каждый банк обязан выдавать желаемую сумму вкладчику немедленно и сразу же. Лишь когда эта сумма велика, просят подождать день-два. Но это в нормально функционирующих банках, а Atabank давно уже не в их ряду. Еще три месяца назад в статье «Atabank пошел ко дну» мы писали о неспособности банка расплачиваться со своими вкладчиками. Даже юридические лица не могли здесь получать деньги, чтобы выдавать зарплату работникам, осуществлять другие необходимые для деятельности финансовые операции. В ответ банк опубликовал в ряде СМИ опровержение, мол, здесь все хорошо, а единичные случаи не могут говорить о недееспособности Atabank. Да, некоторые наши коллеги так рьяно принялись защищать банк, пытаясь выставить нас в глупцах, что пришлось их образумить. После опубликованной вскоре статьи «Половина выданных банком AtaBank кредитов – липа» банк замолчал, а наиболее принципиальные СМИ продолжили начатую нами тему. Замолчали на некоторое время и мы, думая, что банк сделает должные для себя выводы. Но, видимо, напрасно.