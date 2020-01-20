В мире насчитали почти 190 миллионов безработных

Число безработных во всем мире составляет в настоящее время 188 млн человек, а к концу 2020 года армию безработных могут пополнить еще 2,5 млн человек, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на доклад Международной организации труда.

Как указали эксперты МОТ, причиной такого положения на рынке труда является отчасти то, что темпы роста численности людей работоспособного возраста опережают темпы создания новых рабочих мест. При этом в мире стремительно растет число трудящихся бедняков.

Согласно докладу, почти полмиллиард человек заняты меньше, чем хотели бы, и получают гроши за свой труд, или вообще не работают.

«Миллионам простых людей все сложнее улучшить свою жизнь благодаря своему труду», — указал генеральный директор МОТ Гай Райдер.