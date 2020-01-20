Российский дипломат: Сулеймани боролся с терроризмом лучше всех

Посол Российской Федерации в Ливане Александр Засыпкин дал интервью ливанскому спутниковому телеканалу «Аль-Манар», в котором он назвал незаконной ликвидацию США командующего подразделением «Кудс» Касема Сулеймани.

Как пишет NEWSru.co.il со ссылкой на сайт Oriental Express, российский дипломат объявил Сулеймани борцом за справедливость и права народов, а также отметил, что иранский генерал боролся с терроризмом лучше всех.

Он также заявил, что общественное мнение в России, так же, как и в большинстве ближневосточных стран и, возможно, в Европе, выступает против решения США.

По его словам, убийство «официального лица иностранного государства» было абсолютно противозаконным.