Эрдоган обратился к Путину

Как заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, диалог на эту тему состоялся между главами государств на полях международной конференции по Ливии в Берлине 19 января, передает ТАСС.

"Наш президент привел Путину статистические данные и объяснил всю серьезность обстановки. Во время встречи он откровенно и открыто рассказал господину Путину, что нападения должны обязательно прекратиться. С таким же призывом мы обратились к международному сообществу", - добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января.