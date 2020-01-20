Сбежавшая из Ирана олимпийская медалистка переехала жить в Германию
Иранская таэквондистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Кимия Ализаде намерена остаться в Германии и выступать на соревнованиях за эту страну. Как пишет Дойче велле, в настоящее время идет поиск возможностей, чтобы продлить разрешение на пребывание Ализаде в ФРГ.
"В воскресенье в Гамбурге состоялась встреча, в которой участвовали представители Немецкого союза таэквондо (DTU), Кимия, ее муж и ее консультант. На ней она еще раз недвусмысленно подтвердила, что хотела бы выступать за Германию", - заявила пресс-служба DTU в ответ на запрос спортивного агентства SID.
DTU приветствует желание спортсменки войти в немецкую команду и написал соответствующее письмо, которое Ализаде может представить ведомству по делам иностранцев, сообщается далее.
В настоящее время Ализаде находится в Германии на основании шенгенской визы, срок действия которой истекает в конце недели. Выступление в составе сборной ФРГ уже на предстоящих Играх в Токио крайне маловероятно. Переход в новую команду может существенно затянуться, если Иран откажется разрешить Ализаде покинуть иранскую сборную.
Единственная представительница Ирана, завоевавшая медаль Олимпийских игр, 12 января сообщила, что покидает Иран по политическим причинам. Спортсменка назвала себя "одной из миллионов угнетенных женщин в Иране", рассказав о царящей в спорте атмосфере сексизма и строгих религиозных запретов.