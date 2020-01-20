Сбежавшая из Ирана олимпийская медалистка переехала жить в Германию

Иранская таэквондистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Кимия Ализаде намерена остаться в Германии и выступать на соревнованиях за эту страну. Как пишет Дойче велле, в настоящее время идет поиск возможностей, чтобы продлить разрешение на пребывание Ализаде в ФРГ.

"В воскресенье в Гамбурге состоялась встреча, в которой участвовали представители Немецкого союза таэквондо (DTU), Кимия, ее муж и ее консультант. На ней она еще раз недвусмысленно подтвердила, что хотела бы выступать за Германию", - заявила пресс-служба DTU в ответ на запрос спортивного агентства SID.