Председатель Партии демократических реформ Асим Моллазаде, выдвинувший свою кандидатуру от Насиминского второго избирательного округа №22 на парламентских выборах, назначенных на 9 февраля этого года, в рамках избирательной кампании встретился со своими избирателями.

Депутат отчитался перед избирателями о своей парламентской деятельности, затронул приоритетные вопросы избирательной платформы. Асим Моллазаде обратился к избирателям с просьбой поддержать реформы в стране, совместно участвовать в решении общих проблем.

Избиратели, в свою очередь, поблагодарили Асима Моллазаде за внимание, которое он уделяет их проблемам, и за то, что выносит в парламентскую повестку, насущные для страны вопросы.