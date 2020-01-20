Azercell о проведении обучающего курса “Безопасный интернет”
С целью повышения уровня осведомленности в области кибербезопасности Министерство транспорта, связи и высоких технологий совместно с Министерством образования Азербайджана, при поддержке ООО Azercell Telekom и компании Kaspersky организовало тренинг для учителей информатики общеобразовательных учебных заведений.
К тренингу, который состоялся в Центре применения и обучения ИКТ Министерства транспорта, связи и высоких технологий, посредством видеоконференции присоединились учителя Шемахи, Гянджи, Мингячевира, Ленкораны, Барды и Габалы. Так, 100 учителей информатики из 70 общеобразовательных учреждений получили уникальную возможность поближе ознакомиться с правилами безопасности в соцсетях, получить подробную информацию о киберугрозах, с которыми могут столкнуться дети и молодое поколение, а также получить руководящие указания для их предотвращения.
В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности Azercell рассматривает вопрос обеспечения безопасности детей в виртуальном мире как одну из приоритетных задач кампании. За 2018-2019 годы в общеобразовательных школах различных регионов страны было организовано многочисленное количество тренингов на тему “Интернет-безопасность и цифровое гражданство” для школьников, их учителей и родителей. Только за прошедший год в этих тренингах приняли участие 588 учеников, 78 учителей и 76 родителей.
Тренинги, которые проводились по инициативе и организационной поддержке Центра развития учителей Азербайджана охватили такие темы, как опасные игры в интернете, призывы к экстремизму, безопасность в интернете и безопасная домашняя среда. В свою очередь, учителя и родители были осведомлены об основах интернет-безопасности, защите устройств от киберопасностей, кибербезопасности логинов и паролей, безопасных методах обмена данными. Также им был предоставлен список безопасных ресурсов, созданных исключительно для детей.
Azercell продолжает свою деятельность в области безопасного использования интернета, развивая инициативы в сфере социальной ответственности с помощью инновационных технологий. Так, в прошлом году Azercell совместно с крупнейшим в мире поставщиком мобильных торговых решений DOCOMO Digital выпустил эксклюзивное мобильное приложение Azercell Kids (kids.azercell.com) как с образовательным, так и развлекательным контентом. Azercell Kids дает полную гарантию родительского контроля и предоставляет фильтрацию по возрасту для популярного цифрового контента.