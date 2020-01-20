Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко видео
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить мэра Киева Виталия Кличко, сообщает УНИАН.
Во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране, которая проходила в киевском аэропорту Борисполь, к главе государства подошли активисты. Возмущенные действиями мэра жители Киева потребовали от президента подписать указ об увольнении Кличко. Зеленский в разговоре заявил о готовности это сделать.
«Я подпишу», — подтвердил украинский лидер.