Армяне и греки не поделили Пещеру Рождества

Армянская Апостольская церковь и Иерусалимская Православная церковь (Греко-православный патриархат Иерусалима) "не поделили" Пещеру Рождества в базилике Рождества Христова в Вифлееме , пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Армянского иерусалимского патриархата.

Отмечается, что 18 и 19 января, согласно статус-кво, Армянская церковь отмечает Рождество и Богоявление в Базилике Рождества Христова. В этот праздник Пещера Рождества принадлежит Армянской церкви в течение 24 часов. Армянские икона, евангелие и две свечи ставятся на алтарь Звезды в Пещере.



После армянской божественной литургии в 18:00 греки имеют право служить в Гроте. Отмечается, что на этот раз греки потребовали от армян перенести свою икону, не имея на это никакого права. Представители Армянской церкви отказались это делать, после чего произошел конфликт.

Настоятель монастыря Св. Архангелов Иерусалимской патриархии Гевонд Вардапет утверждает, что за 23 года на святой земле он понял, что греки "создают конфликты из ничего, на пустом месте".



Sputnik Армения отмечает, что недовольство инцидентом выразили и греки, заявив, что армяне "незаконно захватили Пещеру".

