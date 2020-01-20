Ильхам Алиев проводит встречи в Давосе фото
В швейцарском Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Signify Эриком Рондолатом.
Как сообщает АзерТАдж, выразив удовлетворение проводимыми в Азербайджане в последнее время реформами, Эрик Рондолат в первую очередь проинформировал главу государства о проектах, осуществляемых ими в Азербайджане. Он отметил, что проводимые реформы создают прекрасную основу для улучшения инвестиционного и бизнес-климата в Азербайджане, реализации новых проектов.
Подчеркнув, что Signify является одним из мировых лидеров в области освещения, генеральный исполнительный директор выразил готовность оказать всяческую поддержку Азербайджану в доставке новых технологий в нашу страну.
Выразив удовлетворение встречей, президент Ильхам Алиев отметил важность ускорения реализации осуществляемых в настоящее время проектов по освещению города Баку. Глава государства дал соответствующие поручения по улучшению на последующих этапах качества освещения в Сумгаите и других крупных городах Азербайджана, применению новых вариантов решений, обеспечивающих значительную экономию электроэнергии, а также обсуждению с соответствующими госструктурами доставки современных технологий посредством осветительных систем в различных сельскохозяйственных сферах.