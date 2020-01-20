Избиратели заявляют: «Мы проголосуем за Игбала Агазаде»

Обратившись к избирателям со словами «мои дорогие», И. Агазаде поблагодарил всех, кто пришел на встречу с ним. Сказав, что он всегда со своими избирателями, Агазаде отметил и то, что всегда старался оправдать их доверие.

Кандидат в депутаты Игбал Агазаде провел очередную встречу с избирателями на улице И. Исмаилова.

По его словам, он всегда в Милли Меджлисе выражал мнение народа, был рядом с теми, чьи права нарушались, никогда не называл белое черным, стремился к решению проблем не только своих избирателей, но и всего Азербайджана.

Подчеркнув важность образования, здравоохранения, социального обеспечения, снижения пенсионного возраста, начисления и предоставления денег за детей, Игбал Агазаде сказал, что все эти вопросы будут им подняты перед правительством.

Выступившие избиратели, отметив, что И. Агазаде как депутат просто незаменим, единогласно заверили его, что проголосуют за него.