В России сформировали новое правительство обновлено
Премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал новое правительство. Об этом сообщает Медуза.
В новом правительстве у премьера будут не десять заместителей, а всего девять. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника президента РФ.
Вице-премьерами станут Дмитрий Григоренко (он также занял пост руководителя аппарата правительства), Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Новым министром культуры назначена Ольга Любимова, министром здравоохранения — Михаил Мурашко, министром просвещения — Сергей Кравцов. Министром науки и высшего образования стал Валерий Фильков, министром экономического развития — Максим Решетников, министром юстиции — Константин Чуйченко. Министром спорта назначен Олег Матыцин.
Министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев сохранили посты. Также на своих должностях остались все министры силового блока. Антон Силуанов остался министром финансов, но потерял пост первого вице-премьера. Министром по развитию Дальнего Востока остался Александр Козлов, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министром строительства и ЖКХ — Владимир Якушев. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев, министром труда и соцзащиты — Антон Котяков.