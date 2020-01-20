Чавушоглу на встрече с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился сегодня в Давосе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает АзерТАдж, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение успешным развитием дружеских и братских отношений, подчеркнув расширение сотрудничества по всем направлениям.

Стороны отметили роль встреч между президентами Азербайджана и Турции в укреплении отношений между двумя странами. Была подчеркнута важность глобально значимых проектов, осуществляемых Азербайджаном и Турцией.

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