Большинство новорожденных в Азербайджане - мальчики данные Госкомстата
За 11 месяцев прошлого года районные (городские) регистрационные отделения Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировали 129,183 тысячи новорожденных детей, говорится в сообщении Госкомитета по статистике, передает Trend.
Согласно информации, уровень рождаемости на каждую 1 000 человек остался неизменным по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - 14,2.
53,2 процента новорожденных - мальчики, 46,8 процента - девочки, в том числе 3 102 - двойни, 102 - тройни, восемь - четверняшки.
За январь-ноябрь 2019 года зарегистрировано 50 796 фактов смерти. По сравнению с отчетным периодом 2018 года уровень смертности на каждую 1 000 человек снизился с 5,8 до 5,6.