В России упразднили министерство
Президент России Владимир Путин упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа, сообщает сайт Кремля.
"Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации", - говорится в указе президента о структуре федеральных органов исполнительной власти.
Министерство экономического развития РФ назначено правопреемником Минкавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.
Минкавказа было создано в 2014 году указом президента РФ. Целью министерства стала разработка проектов государственных программ по развитию Северного Кавказа. Министром по делам Северного Кавказа с мая 2018 года был Сергей Викторович Чеботарев.