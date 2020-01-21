Имя самого богатого человека назвал Forbes

Глава американской компании Amazon Джефф Безос вновь возглавил список самых богатых людей мира после того, как в течение трех дней находился на втором месте, уступив гендиректору французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно, сообщает Forbes.

По данным журнала, состояние Безоса сейчас составляет $116,1 млрд (с 17 января оно выросло на $489 млн благодаря росту акций Amazon), Арно за тот же период потерял $3,7 млрд, его состояние оценивается в $112,9 млрд.

Как отмечает издание, акции LVMH упали сегодня на 1,1%, что связано со вспышкой нового коронавируса в Китае, который негативно повлияет на туризм и шопинг в преддверии китайского Нового года.