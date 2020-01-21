Ильхам Алиев не комментирует смену правительства в России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что российско-азербайджанские отношения будут развиваться поступательно и в будущем, и не прокомментировал смену правительства РФ, сообщает РИА Новости.

"Это внутреннее дело России, поэтому здесь комментария нет. Я уверен, что российско-азербайджанские отношения будут развиваться поступательно и в будущем", - сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.