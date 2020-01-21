В Сенате начался процесс над Дональдом Трампом

Ожидается, что республиканцы и демократы сначала обсудят резолюцию, которая определяет регламент, в соответствии с которым будет вестись разбирательство. Затем у них будет возможность выступить со вступительными словами, передает Интерфакс.

Судебные разбирательства в Сенате в отношении Трампа сосредоточатся на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в Палате представителей, - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в Сенате выступят семь "менеджеров импичмента" от Палаты представителей США. В их число попали, в частности, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Именно Шифф и Надлер находятся в числе основных действующих лиц при рассмотрении темы импичмента в Палате представителей.

В команду, защищающую президента США Дональда Трампа на слушаниях по импичменту, войдут известные юристы Кеннет Стар, Алан Дершовиц, Джейн Раскин, Джон Ратклифф.