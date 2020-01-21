В Азербайджане откроется аффилированный региональный центр Всемирного экономического форума. Соответствующий протокол о намерениях был подписан в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.

Как заявил глава государства: Мы гордимся тем, что являемся одной из первых стран, подписавших с Давосским форумом этот важный документ. Это действительно новая страница в наших связях. Надеюсь, что будущее будет столь же успешным, как и прошлое.

В ходе встречи было подчеркнуто, что подобные центры создаются в немногих странах, их основная цель заключается в осуществлении вызовов и возможностей, обусловивших четвертую промышленную революцию.