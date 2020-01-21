Экс-министр культуры станет помощником Путина

Бывший минист культуры РФ Владимир Мединский станет помощником президента Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к аппарату правительства источник и знакомого самого Мединского.

Ранее стало известно, что Владимир Мединский уйдет с поста главы Министерства культуры России, которое возглавлял с мая 2012 года. Его предшественником был Александр Авдеев.

До работы в ведомстве Мединский являлся депутатом Госдумы (2003-2011 годы). С 2017-го состоит в бюро Высшего совета партии «Единая Россия».