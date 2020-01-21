Михаил Швыдкой: Все друзья Бюльбюльоглу и Гусмана не вместятся в этот зал

"22 января, в преддверии двух юбилеев - 70-летия Михаила Гусмана и собственного 75-летия - Полад Бюльбюль оглы устроит "Вечер для друзей" в Московском театре мюзикла. ...Героем вечера будет Полад, но ясно и то, что братья Гусманы - Юлий и Михаил - вместе с ним, но каждый на свой манер, воспоют легендарный город, родной Баку, у которого в советское время был только один конкурент в мире - Одесса. Великий интернациональный город на берегу Каспия, отправивший в большой мир множество прекрасных и талантливых людей, которые по сей день именуют себя бакинцами". Так в своей статье "Как жили мы борясь", опубликованной на сайте "Российской газеты", пишет спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, доктор искусствоведения Михаил Швыдкой.

Как отмечает М.Швыдкой, "дружба - понятие круглосуточное, и к тому же географически безграничное. Поэтому даже в большом зале нашего театра не хватит мест для всех друзей Полада и Миши. В их судьбах Баку и Москва переплетались во времени с Киевом и множеством других городов СССР, ближнего и дальнего зарубежья, но в конечном счете именно эти две столицы оказались центрами притяжения в их зрелые годы. Михаил Гусман перебрался в Москву в 1986 году и стал звездой журналистики, молодой композитор Полад Бюльбюль оглы оказался здесь и того раньше, но оба никогда не прерывали связь с землей, на которой они родились. Каких бы высот и званий они ни достигали, Баку остался тем местом, которое дает им силы и наполняет их головы солнцем творчества и радостью бытия".

"Трепетное отношение к родному городу во многом связано с тем, что в бакинской земле похоронены их родители, чью память они свято чтут", - пишет М.Швыдкой.

Далее он вспоминает встречу министров культуры СНГ с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, на которой сказал, что "Полад - лучший и многоопытнейший из всех нас. На что Гейдар Алиевич ответил, лукаво улыбнувшись: "Мне думается, что я его только шлифую…" И тогда я, к общему облегчению, выпалил: "Значит, у вас будет самый отшлифованный министр культуры в мире!"