Ильхам Алиев о перспективе запуска российского газа по азербайджанской трубе обновлено 01:39
Азербайджанский газ может начать поступать в Европу по проекту "Южный газовый коридор" уже к середине текущего года, заявил РИА Новости президент Ильхам Алиев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Где-то, наверное, к середине года, если все пойдет по графику. Наверное, к середине или во второй половине года. То есть он уже физически на границе с Грецией с ноября, а уже TAP (Трансадриатический газопровод) должен быть завершен в этом году, наверное, ближе ко второй половине года", - сказал глава азербайджанского государства.
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Азербайджан не получал предложений использовать газопровод TANAP для российского газа, однако технически это возможно, кроме того, Азербайджан готов сделать соответствующие трубопроводы страны инфраструктурой общего пользования, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Пока таких предложений не было. Технически, конечно, это возможно... Наша инфраструктура может быть инфраструктурой общего пользования. Наши проекты, и российские - "Турецкий поток", концентрируются на турецкой территории. И оттуда могут идти по всем направлениям. Надо просчитать экономическую сторону", - сказал он.
TANAP (Трансанатолийский трубопровод) и TAP (Трансадриатический газопровод) - части "Южного газового коридора", проекта поставки азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу. Церемония открытия окончательной фазы TANAP состоялась 30 ноября 2019 года.
Первоначальная пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51%, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.