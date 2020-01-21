Азербайджанский газ может начать поступать в Европу по проекту "Южный газовый коридор" уже к середине текущего года, заявил РИА Новости президент Ильхам Алиев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Где-то, наверное, к середине года, если все пойдет по графику. Наверное, к середине или во второй половине года. То есть он уже физически на границе с Грецией с ноября, а уже TAP (Трансадриатический газопровод) должен быть завершен в этом году, наверное, ближе ко второй половине года", - сказал глава азербайджанского государства.

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Азербайджан не получал предложений использовать газопровод TANAP для российского газа, однако технически это возможно, кроме того, Азербайджан готов сделать соответствующие трубопроводы страны инфраструктурой общего пользования, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.