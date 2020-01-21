Ильхам Алиев на заседании в Давосе фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Давос принял участие в заседании на тему "Новый взгляд для Евразии – партнерство ради устойчивого развития".
Как сообщает пресс-служба главы государства, на заседании были обсуждены вопросы сотрудничества между странами Евразии. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в торговой, энергетической, транспортной сферах, было подчеркнуто значение четвертой промышленной революции для региона.
В заседании приняли участие президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Грузии Георгий Гахария, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и другие влиятельные гости.