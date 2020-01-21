В Ливане новое правительство: министром обороны впервые стала женщина
Президент Ливана Мишель Аун подписал документы по формированию нового кабмина страны, сообщил президентский дворец.
Кабмин, в который вошли 20 министров-технократов, возглавил Хассан Диаб, передает РИА Новости.
61-летний Диаб преподает компьютерные науки в Американском университете Бейрута. Занимал пост министра образования с 2011 по 2014 год.
Министры представляют христианские и мусульманские общины страны, передает ТАСС.
Выступивший перед журналистами во дворце Баабда генеральный секретарь Совета министров Махмуд Меккия сообщил, что на пост министра иностранных дел назначен Насыф Хитти (христианин-маронит), главой МВД стал Мухаммед Фахми (мусульманин-суннит). Впервые министерство обороны Ливана возглавила женщина - Зейна Акар (православная), которая заняла также пост вице-премьера. Министром финансов утвержден Гази Вазни (мусульманин-шиит).
Согласно конфессиональному устройству Ливана, президент республики выдвигается из общины христиан-маронитов; пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, а спикера парламента - мусульманам-шиитам.