Фото больного Шумахера пытаются продать за миллион фунтов

Об этом сказала жена гонщика Коринна. Ей пришлось обратиться в полицию. Как отмечается, снимки были сделаны в прошлом году в доме в Женеве, где Шумахер проходит реабилитацию, пишет издание Спорт-Экспресс.

Фотографий пилота «Формулы-1» не было с самого несчастного случая в горах. Как отмечается, в прошлом году были сделаны фото, на которых Шумахер был запечатлен лежащим в кровати. Затем эти снимки были украдены из дома неизвестным человеком.

В конце 2013 года Михаэль, отдыхая на горнолыжном курорте, получил тяжелую черепно-мозговую травму. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает крайне редко. Семья Шумахера предпочитает сохранять всё в секрете, подчёркивая, что у Михаэля есть право на приватную жизнь.