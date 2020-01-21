Фото больного Шумахера пытаются продать за миллион фунтов
Свежие фотографии семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера пытаются продать за один миллион фунтов стерлингов, сообщает Mirror.
Об этом сказала жена гонщика Коринна. Ей пришлось обратиться в полицию. Как отмечается, снимки были сделаны в прошлом году в доме в Женеве, где Шумахер проходит реабилитацию, пишет издание Спорт-Экспресс.
Фотографий пилота «Формулы-1» не было с самого несчастного случая в горах. Как отмечается, в прошлом году были сделаны фото, на которых Шумахер был запечатлен лежащим в кровати. Затем эти снимки были украдены из дома неизвестным человеком.
В конце 2013 года Михаэль, отдыхая на горнолыжном курорте, получил тяжелую черепно-мозговую травму. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает крайне редко. Семья Шумахера предпочитает сохранять всё в секрете, подчёркивая, что у Михаэля есть право на приватную жизнь.