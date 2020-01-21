Ученые назвали новую причину инфарктов

Ультрамелкие частицы (100 нанометров), которые встречаются в загрязненном воздухе в основном из-за автомобильных выхлопов, являются одной из причин инфаркта миокарда. Это выяснила группа исследователей из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга.

Ученые обнаружили, что частицы легко проникают в кровь и в течение первых нескольких часов воздействия на организм могут вызвать серьезные проблемы с сердцем, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress, сообщает РИА Новости.

«Работа подтверждает то, о чем догадывались на протяжении длительного времени: мельчайшие частицы загрязненного воздуха могут оказывать влияние на развитие серьезного заболевания сердца. Это особенно актуально в течение первых нескольких часов», – сказал первый автор исследования, доцент Йельского университета Каи Чен.

По его словам, повышенные уровни ультрамелких частиц в воздухе вызывают беспокойство с точки зрения общественного здравоохранения. В исследовании приняли участие почти шесть тысяч человек, которые перенесли инфаркт в период с 2005 по 2015 год.