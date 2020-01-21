Чавушоглу: Хафтар не хочет мирного решения конфликта в Ливии

Позиция главы так называемой ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара указывает на его намерение решить конфликт в Ливии военным путем, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Несмотря на все наши усилия, Хафтар не подписал в Москве соглашение о режиме прекращения огня. Тот факт, что со стороны Хафтара не было никакой поддержки в Берлине, также вызвал у всех вопросы. На сегодняшний день его позиция указывает на то, что он хочет военного решения», – передает его слова ТАСС.

Чавушоглу заявил, что Хафтару необходимо прийти к политическому урегулированию, и все усилия Турции на это направлены.