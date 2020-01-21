Бизнесмен инсценировал свое похищение и сбежал в Европу

В апреле 2019 года в российских СМИ бурно обсуждалась информация о пропаже омского бизнесмена – владельца баров. Тогда в полицию с заявлением о розыске мужа обратилась супруга предпринимателя, которая сообщила, что он мог быть похищен.

В России бизнесмен Станислав Кулешов, якобы похищенный неизвестными в апреле 2019 года, имитировал преступление, чтобы скрыться от уголовного преследования. В региональном управлении Следственного комитета РФ уточнили, что мужчина пообещал знакомым, которые участвовали в инсценировке, оплату, но обманул их.

Вскоре сотрудникам управления уголовного розыска совместно со следователями удалось выяснить, что «похищение» было инсценировано самим пропавшим, пишет АиФ.



В день «похищения» молодой человек взял в аренду автомобиль Hyundai Solaris, поездив по городу, бросил его во дворе жилых домов на улице Малиновского и пересел в автомобиль ВАЗ-2114 чёрного цвета без госномеров. Эти действия он совершал самостоятельно, никто силу к нему не применял.

Было установлено, что «похитителями» являются двое знакомых бизнесмена. За инсценировку преступления он обещал им заплатить, но так и не сделал этого. Молодой человек покинул Российскую Федерацию, сейчас он находится на территории Европы.

Портал Om1 сообщает, что Кулешов владелец нескольких развлекательных заведений в Омске.



Разыскиваемый бизнесмен и еще несколько неустановленных лиц являются фигурантами уголовного дела по факту мошенничества. От их действий пострадали девять человек, им причинен ущерб более 136 млн рублей. Предприниматель в розыске.