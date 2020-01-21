Модифицированный для городских боев танк Challenger 2, получивший название Streetfighter II, прошел первые испытания на полигоне в Солсбери, а после был представлен руководству британской армии, пишет журнал Jane's Defence Weekly.

62-тонный Streetfighter II предназначен для ведения боевых действий в урбанизированной местности, оснащен бульдозерным отвалом и израильской системой дополненной реальности Iron Vision. По данным bmpd, Iron Vision транслирует изображение с внешних камер кругового обзора на нашлемные индикаторы танкистов, чтобы они могли «видеть сквозь броню».

Кроме того, танк оснащен новой системой связи, также на нем появились доработанные отсеки для снаряжения. На башне танка установлены 12,7- миллиметровый пулемет М2 в дистанционно управляемом боевом модуле и 60- миллиметровый миномет.

Разработан танк собственными силами Королевского танкового корпуса при участии исследовательского центра Минобороны Великобритании. Серийные перспективы машины неизвестны.