Полиция Армении сможет без разрешения прослушивать телефоны

Парламент Армении 21 января во втором и окончательном чтении принял проект поправок к закону «Об оперативно-разыскной деятельности», который больше известен в стране как «закон о прослушке».

Согласно поправкам, в рамках оперативно-розыскной работы полиции предоставляется право проводить прослушивание телефонных разговоров без получения специального разрешения, пишет Sputnik Армения.

Прежде правом на прослушивание обладала только Служба нацбезопасности страны, а ведомство внутренних дел могло осуществлять подобную деятельность с разрешения главной армянской спецслужбы. Кроме того, право на «прослушку» было у уголовно-исполнительных учреждений, но с оговоркой: администрация УИУ могла прослушивать только разговоры заключенных на территории самого учреждения.