Премьер-министр Имран Хан отметил, что Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно- карабах ского конфликта и никогда не устанавливал дипломатических отношений с Арменией.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Подчеркнув стремительное развитие туризма в Азербайджане, в особенности большой рост числа туристов из мусульманских стран, Имран Хан сказал, что его страна намерена воспользоваться опытом Азербайджана в этой области.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всегда поддерживает Пакистан в кашмирском вопросе. Глава государства также подчеркнул, что наша страна поддерживает Пакистан в рамках Движения неприсоединения.