Тяжелое ДТП на трассе Баку – Сумгаит: есть погибший
Сегодня утром микроавтобус врезался в столб на дороге Баку-Сумгаит, есть погибший, сообщает Trend.
Согласно информации, следовавший из Сумгаита микроавтобус Mercedes Sprinter 10 ND 312 в результате потери водителем управления транспортным средством, сбил пешехода и врезался в столб на обочине дороги, выехав на встречную полосу.
Водитель с тяжелыми травмами госпитализирован.
На месте происшествия находятся сотрудники дорожной полиции и врачи скорой помощи.