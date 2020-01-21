Как выиграть 343 миллиона долларов США из Азербайджана?

20, 24, 38, 56, 68 и «Пауэрбол» 18 – вот номера, которые могли в минувшую субботу принести участникам лотереи "Пауэрбол" свыше трети миллиарда долларов. Однако ни один из участников розыгрыша не сумел правильно угадать все 6 шаров. Тем временем, переход джекпота означает, что в среду, 22 января 2020 года, "Пауэрбол" разыграет уже $343 миллиона .

Правила лотереи Powerball

Для выигрыша первого приза "Пауэрбол" США требуется угадать 5 шаров от 1 до 69 и «Пауэрбол» – дополнительный номер из диапазона 1-25. В лотерее также существуют 9 второстепенных призовых категорий, включая приз в $1 млн долларов за совпадение 5 основных номеров.

Принять участие в тираже крупнейшей лотереи США онлайн можно здесь.

Джекпоты "Пауэрбол" стартуют с $40 млн. Ограничений у приза нет – он увеличивается, пока кому-нибудь не удается правильно предсказать все номера тиража. Эта особенность позволила лотерее разыграть самый крупный джекпот в истории лото в $1,586 миллиарда, а также регулярно проводить тиражи, в которых можно выиграть сотни миллионов долларов.

Рекордные джекпоты лотереи Powerball

Крупнейший джекпот Powerball, который также стал мировым лотерейным рекордом, был выигран 13 января 2016 года! Невероятная сумма в 1,58 млрд долларов была разделена между тремя игроками из Калифорнии, Флориды и Теннесси. Второй по величине джекпот Powerball на сегодняшний день достался счастливчику из Висконсина, который получил 768,4 млн долларов в марте 2019 года. Жительница Массачусетса выиграла головокружительный джекпот в 758,7 млн долларов в августе 2017 года. Также примечательна история Глории Маккензи, которая использовала функцию автовыбора, и у нее совпали все цифры и Powerball 18 мая 2013 года. Она выиграла джекпот в 590,5 млн долларов!

Играть в "Пауэрбол" может каждый

Для покупки билетов лотереи необязательно находиться в стране, в которой эта лотерея проводится, или даже вообще куда-либо идти. Благодаря таким сервисам как theLotter.com купить лотерейные билеты онлайн стало просто и безопасно.

Это легально?

Согласно официальному сайту Powerball.com, «для участия в Powerball необязательно быть гражданином США или резидентом США. Участники из юрисдикций, где билеты Powerball не продаются, могут покупать билеты Powerball у продавца, лицензированного или авторизованного торговой юрисдикцией». Поскольку theLotter.com покупает официальные билеты Powerball у лицензированных розничных продавцов, играть в Powerball на веб-сайте совершенно законно.

Как принять участие в тираже Powerball США из-за границы?

Следующий тираж пройдет в среду, 22 января, в 22:59 EST (рано утром в четверг для стран Европы). Билеты на него можно купить на странице лотереи Powerball на сайте theLotter. После того, как вы выберите ваши номера, представитель сервиса, находящийся в США, приобретет за вас билет и загрузит его копию в ваш аккаунт. Физический билет будет надежно храниться в сейфе. Второстепенные призы поступят на ваш баланс на сайте, как только лотерейный оператор переведет их. В случае выигрыша первого или второго приза вам, возможно, понадобиться, приехать в США, чтобы получить деньги.