Оптимистические прогнозы не сбылись. И вот теперь коронавирус 2019-nCoV стал причиной создания специального комитета Всемирной организации здравоохранения, самой срочной задачей которого является поиск ответа на вопрос, является ли вспышка «уханьской болезни» чрезвычайной ситуацией международного масштаба. И если ответ будет положительным, то специалисты займутся выработкой рекомендаций по борьбе с вирусом, включая разработку вакцины.

Развитие ситуации с «Уханьской болезнью», о которой недавно информировал своих читателей haqqin.az, пошло, к сожалению, по негативному сценарию. До последнего времени сохранялась надежда, что речь идет о чем-то редком, не передающемся от человека к человеку, и вообще – все обойдется несколькими случаями на достаточно небольшой территории.

Буквально вчера глава команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжун Наньшань сообщил, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны именно с этим типом передачи вируса.

Кроме того, подтвердились факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. В настоящее время известно о 14 заболевших медработниках. В итоге, Китай сообщает о резко выросшем числе заражений новым вирусом. По официальным данным, зарегистрировано около 220 подтвержденных случаев инфицирования, три человека скончались. В настоящий момент 25 человек, заразившихся вирусом, выписаны из больницы, еще 170 находятся на лечении. Состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, 9 человек находятся в критическом состоянии. Еще у 126 пациентов - легкая форма заболевания.

И самое, пожалуй, неприятное - случаи заболевания впервые были обнаружены за пределами города Ухань, седьмом по численности населения городе Китая, в котором началась вспышка заболевания. Известно о двух заразившихся жителях Пекина, также заболевание диагностировали у одного жителя Шэньчжэня. Кроме того, есть данные о заражении людей в Таиланде, Японии и Южной Корее. Все они ранее побывали в Ухане. ВОЗ сообщила в Твиттере в воскресенье, что некоторые новые случаи заболевания, похоже, вообще не связаны с рынком морепродуктов Хуанань, который считался источником эпидемии.

Первичные данные, полученные в ходе проведенных исследований, позволяют с уверенностью утверждать, что новый вирус принадлежит тому же большому семейству коронавирусов, что и тяжелый острый респираторный синдром (также известный как атипичная пневмония), который в 2002-2003 годах унес жизни около 800 человек. Кстати, та эпидемия также началась в Китае.

Первые случаи заражения новым китайским вирусом, напомню, были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Помимо белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал, по мнению команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, источником заражения.

Было бы странно, если бы не обошлось без политических спекуляций. С подачи исследователей Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, который консультирует правительство Великобритании и Всемирную организацию здравоохранения, масс-медиа «озаботились» тем, что новым вирусом могут быть заражены гораздо больше людей, чем это следует из официальных данных властей КНР, которые «скрывают истинные масштабы происходящего».

По подсчетам британских ученых, число пострадавших от «уханьской болезни» уже должно превышать 1700 человек. На что представители Китая в ВОЗ вполне обоснованно отвечают, что скрывать никто ничего не собирается, что программа медицинских обследований расширяется и не исключено, что в ближайшие дни и недели могут быть выявлены новые случаи заболевания.